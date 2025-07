Ospedale al via i lavori di manutenzione nei corridoi in zona bar | Garantito il servizio di somministrazione

Al via i lavori di manutenzione nei corridoi dell'ospedale di Livorno, a partire da lunedì 14 luglio, per garantire sicurezza e migliorare il decoro dell'area. Durante questo periodo, sarà comunque assicurato il servizio di somministrazione, affinché la qualità dell'assistenza non venga compromessa. Un intervento fondamentale per restituire dignità e funzionalità a uno degli spazi più frequentati della struttura, perché la cura passa anche dall'ambiente in cui operiamo.

Un mese, a partire da lunedì prossimo 14 luglio, per mettere in sicurezza l'area e restituire dignità e decoro a una parte dell'ospedale di Livorno, nello specifico i corridoi antistanti e adiacenti al bar della struttura di viale Alfieri. È il tempo necessario stimato dall'Asl per concludere i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

