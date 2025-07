Osimhen verso la Turchia | intesa vicina tra Napoli e Galatasaray

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray si avvicina a grandi passi: dopo settimane di tensioni e incertezze, le trattative hanno preso una svolta decisiva. La firma sulla fideiussione bancaria ha eliminato gli ultimi dubbi, aprendo la strada a un affare da circa 40 milioni di euro. Ora il futuro dell’attaccante nigeriano sembra scritto in Turchia, con un’intesa che promette scintille tra Napoli e Galatasaray.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ore decisive per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. Dopo i rallentamenti delle scorse ore legati all’assenza di garanzie finanziarie, arriva una svolta clamorosa: il club turco ha accettato di fornire al Napoli una fideiussione bancaria, sbloccando così l’operazione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset e confermato anche da fonti turche, il Galatasaray è pronto a versare 40 milioni di euro subito e altri 35 milioni in rate, per un totale di 75 milioni di euro. Una cifra che avvicina sensibilmente le parti alla chiusura dell’affare. Dalla Turchia fanno sapere che il calciatore è giĂ pronto e in attesa della chiamata per partire verso Istanbul. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Osimhen verso la Turchia: intesa vicina tra Napoli e Galatasaray

