Osimhen rifiuta il Napoli De Bruyne lo sceglie per vincere | lezione di un campione | Il retroscena

osimhen rifiuta il Napoli, mentre De Bruyne sceglie di puntare sulla vittoria con il Manchester City. Un retroscena svela quanto il campione belga abbia apprezzato la visione di un progetto vincente, lasciando ancora più amaro e incomprensibile l'addio di Victor Osimhen al Napoli. La differenza tra le scelte dei due top player insegna una lezione di determinazione e ambizione, che ogni club dovrebbe considerare attentamente.

Mentre la trattativa per la cessione di Osimhen al Galatasaray procede tra ostacoli e rilanci, emerge un retroscena che rende ancora più amaro e incomprensibile l'addio di Victor Osimhen al Napoli. Il club azzurro, fino all'ultimo, ha provato a convincere il centravanti nigeriano a considerare una permanenza in Campania, a far parte del nuovo, ambizioso progetto targato Antonio Conte. Ma la risposta, secca e irremovibile, è stata sempre la stessa: no. Un rifiuto che lascia perplessi e che assume i contorni di un vero e proprio "snobismo" sportivo. Osimhen ha deciso di voltare le spalle a una realtà che lo ha consacrato, a una squadra campione d'Italia per la seconda volta in tre anni, a un club solido che disputerà la prossima Champions League e che si è affidato a uno dei migliori allenatori al mondo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it