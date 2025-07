Osimhen retroscena clamoroso | minaccia choc al Napoli cosa sta succedendo

Il caso Osimhen si infittisce di nuovi capitoli, tra minacce choc e retroscena sorprendenti che scuotono il Napoli. La tensione tra le parti si fa palpabile, mentre i dialoghi proseguono senza sosta. La possibile cessione del bomber nigeriano al Galatasaray, con un'offerta da 75 milioni, riapre uno scenario che potrebbe rivoluzionare il calciomercato estivo. Schira svela gli ultimi dettagli: cosa sta davvero succedendo?

Arrivano nuovi sviluppi sulla telenovela che coinvolge il club azzurro e Victor Osimhen. Nel frattempo i dialoghi tra le parti continuano. L’addio di Victor Osimhen al Napoli è tutt’altro che definito, ma nuovi sviluppi rimettono in moto una delle operazioni più delicate del calciomercato estivo. Il club azzurro, dopo momenti di tensione, ha riaperto il dialogo con il Galatasaray per una possibile cessione da 75 milioni. Schira rivela il retroscena, Osimhen ha detto no all’Al-Hilal. Secondo quanto raccontato dal giornalista Nicolò Schira sul suo canale YouTube, la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Osimhen ha rischiato di saltare: “Il Napoli si era innervosito per l’assenza di garanzie: mancavano lettera di credito e fideiussione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it