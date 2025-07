Osimhen operazione infinita

L’affare Osimhen continua a essere un vero e proprio tormentone di mercato, con il Galatasaray che non molla la presa e si trova ancora in Italia per cercare di definire l’accordo con il Napoli. L’attaccante nigeriano, protagonista dell’ultima stagione in prestito ai turchi, rappresenta il colpo più ambizioso del club di Istanbul. Le prossime ore saranno decisive per sbloccare questa trattativa complessa, che potrebbe rivoluzionare il futuro di entrambe le squadre.

Victor Osimhen in questo momento è al centro del calciomercato del Napoli, e non solo. I dirigenti del Galatasaray non mollano la presa sull'attaccante nigeriano e restano in Italia per definire l'affare con il Napoli. L'attaccante, nell'ultima stagione in prestito ai turchi, è l'obiettivo primario del club di Istanbul. Il Galatasaray è intenzionato a sbloccare una trattativa che anche il club azzurro ha tutto l'interesse a chiudere. Le discussioni, come riferito da Sky Sport, proseguono serrate in queste ore, con l'obiettivo comune di trovare un'intesa che soddisfi entrambe le parti. Osimhen, il nodo costituito dalle garanzie economiche.

