osimhen oggi previsti nuovi colloqui a milano tra napoli e galatasaray schira

Nuove speranze si riaccendono nel mercato di Victor Osimhen: oggi a Milano si terranno importanti colloqui tra Napoli e Galatasaray, nella speranza di superare gli ostacoli e finalizzare il trasferimento. La trattativa, sempre al centro dell'attenzione, potrebbe finalmente trovare una svolta decisiva. Tutte le parti coinvolte sono determinate a concludere l’accordo, mantenendo vivo l’interesse di tifosi e addetti ai lavori. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa intricata negoziazione.

Napoli e Galatasaray stanno tentando di chiudere la trattativa per Victor Osimhen, che nella giornata di ieri era stata bloccata a causa delle mancate garanzie bancarie da parte del club turco. Oggi nuovi colloqui tra Napoli e Galatasaray per Osimhen. Nicolò Schira scrive su X: È previsto per oggi un nuovo round di colloqui tra Napoli e Galatasaray a Milano per cercare di chiudere l’affare per Victor Osimhen. Tutte le parti coinvolte nell’affare stanno attualmente spingendo per raggiungere un accordo il prima possibile. Expected today a new round talks between #Napoli and #Galatasaray in Milan to try to close Victor #Osimhen ’s deal to Gala. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it