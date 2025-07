Osimhen | nuove conferme dalla Nigeria ma restano dei dubbi Le ultimissime social

Le ultime notizie su Osimhen arrivano dalla Nigeria, dove un nuovo post social alimenta speranze e dubbi in uguale misura. Le ore più calde della trattativa tra l’attaccante del Napoli e il Galatasaray stanno per scrivere il futuro di uno dei talenti più ambiti del calcio internazionale. La domanda ora è: sarà davvero lui a indossare la maglia giallorossa di Istanbul? Resta tutto da scoprire.

Spuntano ulteriori novità sul futuro dell’attaccante del Napoli: un nuovo post social dalla Nigeria non lascia alcun dubbio sulle prossime mosse Sono ore caldissime per il futuro di Victor Osimhen. Ogni ora potrebbe diventare decisiva per definire quale sarà l’evoluzione della trattativa che vede protagonista l’attaccante e il Galatasaray. I turchi, infatti, sono ormai in netto vantaggio su qualsiasi altra concorrente nella corsa al calciatore, come vi abbiamo raccontato più volte nel corso anche della giornata di oggi. Solamente poche ore fa, dall’edizione online della Repubblica, sono arrivate nuove conferme sulla posizione di Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it