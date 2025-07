Osimhen nuova offerta del Galatasaray | 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate Romano

La saga di Victor Osimhen tra Napoli e Galatasaray si infittisce di nuovi colpi di scena. Dopo un tentativo bloccato, il club turco insiste e torna alla carica con un’offerta da 70 milioni di euro, arricchita da garanzie bancarie per le rate. Le trattative, ormai infinite, sembrano pronte a scrivere un nuovo capitolo. Riusciranno le parti a trovare un accordo soddisfacente? La risposta potrebbe arrivare a breve, con la speranza di una conclusione positiva per entrambe le squadre.

Continua la trattativa, ormai infinita, per Victor Osimhen tra il Napoli e il Galatasaray. Dopo il blocco registrato nella giornata di ieri, novità emergono oggi. Il club turco starebbe continuando ad avanzare proposte ai partenopei e si sarebbero spinti a formulare una nuova offerta da 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate. Lo ha riportato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano poco fa sul proprio profilo “X”. Osimhen-Galatasaray, nuova proposta al Napoli: i dettagli. “Il Galatasaray continua ad avanzare nei colloqui per ingaggiare Victor Osimhen, con una nuova struttura di proposta inviata al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, nuova offerta del Galatasaray: 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate (Romano)

