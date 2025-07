Osimhen Napoli e Galatasaray trattano | nodo fideiussioni ma il giocatore vuole la Turchia

I turchi offrono 40 milioni subito e 35 spalmati nei prossimi cinque anni, ma De Laurentiis pretende garanzie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Osimhen, Napoli e Galatasaray trattano: nodo fideiussioni, ma il giocatore vuole la Turchia

In questa notizia si parla di: osimhen - napoli - galatasaray - trattano

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

Il Galatasaray ha proposto a Osimhen un contratto di 5 anni a circa 20 mln a stagione, bonus inclusi. Non c’è accordo con il Napoli, che non intende scendere sotto il prezzo della clausola. Oggi l’unica squadra in grado di procedere a determinate condizioni è Vai su Facebook

#Osimhen verso l’addio: niente reintegro, il #Napoli aspetta l’offerta giusta. #AlHilal e #Galatasaray si sfidano, la #Juve resta alla finestra. Vai su X

Okan Buruk: Calhanoglu ama il Galatasaray. Tutti lo vogliono, ma...; CALCIOMERCATO – Terminato l’incontro tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen; DALLA TURCHIA - Napoli-Galatasaray, trattative in corso per Osimhen, ecco le ultime.

Osimhen al Galatasaray, l'esperto di mercato: "Siamo alle battute finali" - L'esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha fatto il punto sulla possibile cessione di Victor Osimhen ai turchi del Galatasaray. Scrive msn.com

"Senza fideiussione, niente Osimhen”. La ricostruzione della trattativa De Laurentiis-Galatasaray, l'attaccante è intervenuto tramite videochiamata - Continua la trattativa tra il Napoli ed il Galatasaray per l’attaccante Victor Osimhen, coinvolto nel processo mentre il vice presidente turco Abdullah Kavukcu stava trattan ... Segnala msn.com