Osimhen Juventus ci sono ancora dei margini per rientrare nell’operazione? A dirlo è l’allenatore del Galatasaray | Dobbiamo risolvere questa questione che riguarda il il bomber nigeriano L’annuncio

La possibile cessione di Victor Osimhen alla Juventus continua a tenere banco, tra margini ancora di manovra e interrogativi irrisolti. L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha sottolineato l’importanza di rispettare un imperativo chiave riguardo al bomber nigeriano, lasciando aperta la porta a sviluppi futuri. La questione rimane aperta: ci sono ancora spiragli per un clamoroso ritorno di Osimhen in Italia o il suo destino prenderà una direzione diversa?

Osimhen Juventus, l’allenatore del Galatasaray è stato categorico nel suo annuncio: spicca questo imperativo da rispettare. Intervistato dai microfoni di Sporx, l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato della situazione che riguarda Victor Osimhen. Di seguito, riportiamo le parole che mettono ancora in gioco la Juventus. PAROLE – « Tutti lo vogliono, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Lo conosco da quando aveva 16 anni e il suo amore per il Gala è fortissimo, ma la questione di Osimhen acquista importanza in termini di budget. Faremo le mosse dopo ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, ci sono ancora dei margini per rientrare nell’operazione? A dirlo è l’allenatore del Galatasaray: «Dobbiamo risolvere questa questione che riguarda il il bomber nigeriano». L’annuncio

In questa notizia si parla di: galatasaray - allenatore - osimhen - juventus

Calhanoglu Inter, l’allenatore del Galatasaray non si nasconde: «Ha un forte amore per noi, questo ci rende felici ma attualmente…» - Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, rivela con entusiasmo il forte legame tra Calhanoglu e il suo club, sottolineando come il cuore del centrocampista nerazzurro batta per la maglia turca.

La pista che porta Victor Osimhen alla Juventus sembra essersi raffreddata Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'attaccante nigeriano avrebbe deciso di fare ritorno al Galatasaray, accettando la proposta del club turco con un contratto da 16 m Vai su Facebook

Calciomercato, Osimhen resta al Galatasaray. Juve, Douglas Luiz per Sancho; Di Marzio: Osimhen si è accordato con la Juventus! Il Galatasaray ha mandato una mail; Juventus su Osimhen, non convocato dal Galatasaray: intreccio con il Napoli per David.

Mercato Juve, Osimhen vuole solo il Galatasaray! È pronto a disertare il raduno col Napoli: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane - Mercato Juve, Osimhen vuole solo il Galatasaray: tutti gli ultimi dettagli sul futuro dell’attaccante nigeriano Fabrizio Romano, nel suo ultimo aggiornamento sul canale YouTube, ha fornito nuovi detta ... Segnala juventusnews24.com

Napoli-Galatasaray: trattativa congelata per Osimhen, ora la Juve può tornare in gioco - I bianconeri, che sembravano fuori dai giochi per il nigeriano, ora vedrebbero di nuovo la possibilità di inserirsi nell'operazione ... Secondo it.blastingnews.com