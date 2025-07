Osimhen Juventus | chiusura a breve per il passaggio dell’attaccante al Galatasaray! Trattativa ripartita ecco i prossimi passaggi per l’obiettivo bianconero

La corsa di Victor Osimhen verso la Juventus sta per giungere a una svolta decisiva. Dopo un momento di stallo, la trattativa con il Galatasaray si è riaperta, alimentando le speranze dei bianconeri di assicurarsi un attaccante di livello internazionale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, tutto sembra ormai pronto per la chiusura: ecco i prossimi passaggi che potrebbero portare all’attesissimo annuncio ufficiale. La Juventus si prepara a regalare ai suoi tifosi un colpo di grande impatto.

Osimhen Juventus: si chiude a breve per l’attaccante al Galatasaray! Trattativa che riparte, ecco i prossimi passi per l’obiettivo bianconero. Dopo lo stallo che sembrava aver fatto saltare tutto, la trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray è ripartita ed è ora davvero a un passo dalla conclusione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, le parti coinvolte sono fiduciose di poter chiudere l’accordo a breve. Quella che è stata definita una “storia infinita” di mercato sta finalmente per giungere al suo capitolo finale, con il centravanti nigeriano pronto a tornare a Istanbul. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com