Osimhen Juve Marino spiega l’intoppo nella trattativa tra il Napoli e il Galatasaray | C’è una condizione che ha frenato la trattativa

L’affare Osimhen tra Napoli e Galatasaray sembra essere in bilico, con un ostacolo imprevisto che potrebbe fermare tutto. Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, analizza la situazione e svela la condizione che ha bloccato le trattative, alimentando dubbi sul futuro del trasferimento. La vicenda è ancora in evoluzione, e l’incertezza rende il mercato più emozionante che mai. Riusciranno le parti a trovare un’intesa prima della chiusura della sessione?

Osimhen Juve, Marino analizza lo stop nella trattativa tra il Napoli e il Galatasaray: «C'è una condizione, però, che ha frenato la trattativa». Le parole L'approdo di Victor Osimhen al Galatasaray rischia di subire un brusco stop. A sollevare dubbi sull'operazione è Pierpaolo Marino, ex direttore tecnico del Napoli, durante un intervento radiofonico nel programma .

Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri! L’attaccante non vuole ostacoli da parte del Napoli. Cosa filtra sulla trattativa tra i club - Victor Osimhen ha già preso una decisione riguardo al suo futuro: secondo Il Mattino, l'attaccante nigeriano avrebbe scelto la Juventus per la prossima stagione.

Accomando: "Il Galatasaray potrebbe versare al Napoli 40M cash e 35M a rate per Osimhen"

Napoli-Galatasaray, prosegue la trattativa per Osimhen: le ultime novità - I dirigenti del club turco sono rimasto in Italia per chiudere l'operazione: concordato il prezzo, si lavora sulle garanzie