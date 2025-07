Osimhen Juve | il Napoli rifiuta un’altra offerta del Galatasaray! Altro clamoroso intoppo nella trattativa ecco i motivi dietro al ‘no’ e cosa succede ora

La saga di Victor Osimhen si complica ancora: il Napoli ha respinto un'altra offerta del Galatasaray, aggiungendo un ulteriore capitolo a una trattativa turbolenta. Dopo settimane di speranze e contatti, la situazione si è nuovamente bloccata, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Ma cosa sta realmente frenando il trasferimento? Scopriamo insieme i motivi dietro il sì e il no, e cosa potrebbe succedere ora.

Osimhen Juve: il Napoli ha detto no ad un'altra offerta del Galatasaray, ecco i motivi del rifiuto della trattativa per l'attaccante nigeriano. La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray si arena nuovamente. Nonostante l'ottimismo dei giorni scorsi, la negoziazione tra il Napoli e il club turco è entrata in una fase di stallo totale. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, la dirigenza partenopea ha respinto l'ultima, importante offerta presentata dal Galatasaray, giudicandola insoddisfacente sia nella cifra che nelle garanzie di pagamento. I dettagli della rottura: 5 milioni di distanza e il nodo rateizzazione.