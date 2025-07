Osimhen il Galatasaray cambia la formula dell’offerta | ora sta a De Laurentiis

Dopo un breve stallo, il Galatasaray ha deciso di riformulare la propria offerta per Victor Osimhen, mettendo in discussione la sua imminente cessione al club turco. La trattativa tra il Napoli e il club di Istanbul è in fase di svolta, ora dipende da De Laurentiis e dalla nuova proposta. Il futuro dell’attaccante nigeriano si appresta a scrivere un nuovo capitolo, con il mercato ancora in fermento.

Dopo la fase di stallo della giornata di ieri, di fatto, il Galatasaray ha cambiato la formula della propria proposta per Victor Osimhen. Questi ultimi giorni, di fatto, sono contraddistinti dal futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sembrava ormai ad un passo dal Galatasaray che, però, non ha fornito al Napoli le garanzie bancarie necessarie. La trattativa per il passaggio a titolo definitivo di Victor Osimhen al club turco, di fatto, ha subito una brusca frenata nella giornata di ieri. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, è arrivato un importantissimo aggiornamento su una mossa del Galatasaray per cercare di convincere il Napoli a dare luce verde per il trasferimento del nigeriano.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

