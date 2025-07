Osimhen-Galatasaray trattativa in salita | il Napoli chiede garanzie sulla formula di pagamento

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si fa sempre più intricata, con il club turco disposto a pagare circa 75 milioni ma frenato dalla richiesta del Napoli di garanzie sulla formula di pagamento. La proposta alternativa dei turchi è ora sotto esame: un delicato equilibrio tra opportunità di mercato e sicurezza finanziaria che potrebbe definire il futuro dell’attaccante nigeriano. Resta da scoprire come evolverà questa complicata operazione.

Osimhen verso il Galatasaray per 75 milioni, ma la trattativa si blocca sulla fideiussione: proposta alternativa dei turchi al vaglio del Napoli.. La trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray per una cifra vicina ai 75 milioni di euro continua a muoversi tra intese parziali, rallentamenti e colpi di scena, in un gioco di equilibri economici che sta impegnando i vertici di entrambi i club. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, in particolare dal quotidiano Milliyet, i due club avrebbero trovato un accordo di massima su una formula di pagamento dilazionata su quattro anni, con 15 milioni di euro da versare subito come acconto iniziale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - trattativa - napoli

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

CDS - Napoli-Galatasaray, prosegue la trattativa per Osimhen: la partita è apertissima https://ift.tt/G4ASwex Vai su X

Victor Osimhen, il Napoli, la Juventus, il Galatasaray, l’Arabia Saudita: tanti attori, un finale ancora tutto da scrivere Quando sembrava ormai pronto il ritorno in Turchia, ecco che la trattativa per riportare l’attaccante nigeriano al Vai su Facebook

Osimhen-Galatasaray rischia di saltare: i retroscena dietro le mancate garanzie; Napoli e Galatasaray provano a sbloccare la trattativa per Osimhen: incontro tra i club dopo le mancate garanzie economiche; Osimhen-Galatasaray, trattativa in salita: il Napoli chiede garanzie sulla formula di pagamento.

Napoli, per Osimhen al Galatasaray serve pazienza: ecco cosa manca per chiudere l'affare - Continua l’attesa per il trasferimento ai turchi dell’attaccante nigeriano che da oggi non dipende più solo dalla cifra iniziale: tutti i dettagli ... Secondo corrieredellosport.it

Osimhen, oggi previsti nuovi colloqui a Milano tra Napoli e Galatasaray (Schira) - Napoli e Galatasaray stanno tentando di chiudere la trattativa per Victor Osimhen, che nella giornata di ieri era stata bloccata. Segnala ilnapolista.it