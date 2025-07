Osimhen Galatasaray si cerca di arrivare al traguardo! Il club turco cambia l’impalcatura dell’offerta | le nuove cifre della proposta si avvicinano alla clausola!

Il mercato estivo si infiamma con il ritorno di rumor sui trasferimenti di alto profilo, e Victor Osimhen al Galatasaray è uno dei temi più caldi. Il club turco sta infatti rinnovando la propria offerta, avvicinandosi sensibilmente alla clausola rescissoria del centravanti del Napoli. Una trattativa che potrebbe cambiare le sorti del calciomercato internazionale e aprire nuovi scenari per il futuro del giocatore. La questione è ancora tutta da seguire.

Osimhen Galatasaray, il club turco si avvicina sensibilmente alla clausola che il Napoli ha fissato per i sodalizi esteri: la nuova proposta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il Galatasaray sta continuando ad avanzare nei colloqui per l'acquisto di Victor Osimhen. Dopo le discussioni recenti, il club turco ha presentato una nuova proposta strutturata per il centravanti del Napoli. L'offerta include un corrispettivo di 70 milioni di euro, con garanzie bancarie per le rate, il che potrebbe rendere l'affare più allettante per i partenopei. La trattativa, tuttavia, è ancora in fase di valutazione da parte del Napoli, che dovrà decidere se accettare questa nuova proposta.