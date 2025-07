Osimhen-Galatasaray oggi può essere il giorno decisivo | il Napoli attende garanzie

Oggi potrebbe essere il giorno della svolta nella querelle tra Osimhen e il Galatasaray. Dopo le tensioni delle ultime ore, il Napoli aspetta garanzie concrete per decidere il futuro del suo attaccante. La partita si gioca su un filo di aspettative e risposte chiare, che potrebbero cambiare le sorti di questa trattativa. Riuscirà il club partenopeo a ottenere ciò che desidera? Restate sintonizzati, il momento decisivo è ormai alle porte.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, dopo le tensioni emerse nelle ultime ore, quella di

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

