Osimhen Galatasaray i turchi non mollano! Vogliono a tutti i costi il bomber nigeriano | per completare l’operazione rinunciano a quella cosa L’accaduto

Il mercato estivo infiamma ancora le voci: Il Galatasaray non molla Osimhen! Il bomber nigeriano è il grande obiettivo dei turchi, pronti a tutto pur di portarlo a Istanbul. Per chiudere l’affare, hanno persino rinunciato a un’altra trattativa importante, dimostrando quanto siano determinati. Secondo Alfredo Pedullà su X, nelle ultime ore la situazione ha subito una svolta decisiva. La domanda ora è: riusciranno i turchi a convincere il Napoli e a portare a termine questa operazione?

Osimhen Galatasaray, il bomber nigeriano è un chiodo fisso per il club di Istanbul! Hanno rinunciato persino a questo per chiudere l’operazione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, la trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray ha subito una svolta nelle ultime ore. La delegazione del club turco, che avrebbe dovuto tornare a Istanbul per un incontro decisivo con il Napoli, ha deciso di non salire sull’aereo prenotato per stamattina. Un segno che la trattativa sta attraversando una fase delicata: entrambe le parti sembrano dover rivedere alcune condizioni. Osimhen Galatasaray, il Napoli è chiamato a un bivio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com