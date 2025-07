Osimhen Galatasaray | ecco l’esito dell’incontro tra il club turco e il Napoli! Juve interessata tutti gli aggiornamenti

Osimhen Galatasaray: ecco l’esito dell’incontro tra il club turco e il Napoli! Dopo intense trattative, il futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen si fa sempre più incerto, con la Juventus che osserva da vicino la situazione. Ma quale sarà la decisione finale? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa saga di mercato che sta scuotendo il calcio europeo.

Osimhen Galatasaray: arriva l'esito dell'incontro tra il club turco e il Napoli! Juventus interessata, tutti i dettagli Il futuro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 noto per la sua potenza fisica e il fiuto del gol, è al centro di una trattativa internazionale che sta assumendo i contorni di un vero e proprio giallo .

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen, nuova offerta del Galatasaray: 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate (Romano) "Sul tavolo un corrispettivo di 70 milioni con garanzie bancarie per le rate, la decisione spetta ancora una volta al Napoli. Le trattative continuano" https://w Vai su Facebook

Aria di fumata nera tra il #Napoli e il #Galatasaray C'è un passaggio che non torna Vai su X

Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray: non c'è accordo tra i club - Al momento il trasferimento del nigeriano in Turchia è quantomeno rimandato: il club azzurro non ha ancora ricevuto le necessa ... Lo riporta informazione.it

