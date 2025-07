Osimhen Galatasaray | altra offerta dei turchi al Napoli c’è una novità che può indirizzare definitivamente la trattativa! Cifre e dettagli della nuova proposta

Il mercato di gennaio si infiamma con la suggestiva possibilità di vedere Victor Osimhen indossare la maglia del Galatasaray. Dopo i tentativi precedenti, il club turco non si arrende e rilancia con una proposta più allettante, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri tra Napoli e Turchia. Cifre, dettagli e novità che potrebbero cambiare le sorti di questa trattativa, lasciando tutti con il fiato sospeso. Rimanete con noi per scoprire come si svilupperà questa intricata vicenda di calciomercato!

Osimhen Galatasaray: arriva una nuova offerta del club turco al Napoli, ecco la novità che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola! Cifre e dettagli. Il Galatasaray non molla la presa su Victor Osimhen e, dopo lo stallo dei giorni scorsi, torna alla carica con una nuova, importante proposta per convincere il Napoli. Secondo le ultime notizie riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club turco ha presentato un’offerta economicamente rivista, nel tentativo di superare l’ultimo grande ostacolo che blocca il trasferimento del bomber nigeriano a Istanbul. La nuova proposta: 75 milioni con 40 subito sul piatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray: altra offerta dei turchi al Napoli, c’è una novità che può indirizzare definitivamente la trattativa! Cifre e dettagli della nuova proposta

In questa notizia si parla di: galatasaray - osimhen - offerta - napoli

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

SKY - Napoli, rifiutata l'offerta da 70 milioni del Galatasaray per Osimhen, il club azzurro vuole 75 milioni https://ift.tt/0ZvG4Yj Vai su X

Osimhen, nuova offerta del Galatasaray: 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate (Romano) "Sul tavolo un corrispettivo di 70 milioni con garanzie bancarie per le rate, la decisione spetta ancora una volta al Napoli. Le trattative continuano" https://w Vai su Facebook

Nuova offerta del Galatasaray al Napoli per Osimhen: no di De Laurentiis. Tutti i dettagli; Calciomercato Napoli, il Galatasaray su Osimhen: «Offerta giusta, sarà nostro in 48 ore»; Clamoroso Galatasaray, pronto a pagare 75 milioni per Osimhen! Nuova offerta al Napoli.

SKY - Napoli, rifiutata l'offerta da 70 milioni del Galatasaray per Osimhen, il club azzurro vuole 75 milioni - I turchi hanno messo sul tavolo una proposta da 70 milioni di euro suddivisi in 5 rate, con alcune l ... Lo riporta napolimagazine.com

Osimhen al Galatasaray, spunta l’annuncio ma il Napoli frena: la nuova offerta | CM.IT - In casa Napoli il nome più chiacchierato sul mercato continua ad essere quello di Victor Osimhen. Riporta calciomercato.it