Osimhen alla Juve Napoli raggirato | annuncio improvviso

Il mercato estivo si infiamma con il nome di Victor Osimhen, il centravanti nigeriano che ha catturato l’attenzione dei top club europei. Dopo una stagione strepitosa al Galatasaray, il suo futuro sembra già scritto: Napoli pronto a cederlo per rinforzare la rosa e alleggerire il budget. Tuttavia, un’improvvisa svolta potrebbe cambiare le carte in tavola: ecco cosa sta succedendo...

Da mesi il nome di Victor Osimhen agita i pensieri dei dirigenti di mezza Europa. L’attaccante nigeriano, protagonista di un’ottima stagione in prestito al Galatasaray, continua a essere al centro delle dinamiche di mercato più calde. A Napoli, la sua permanenza è da tempo fuori discussione: l’intenzione di De Laurentiis è chiara, ossia cederlo il prima possibile per alleggerire il monte ingaggi e incassare risorse da reinvestire. Ma la clausola da 75 milioni di euro, pur inferiore a quanto si vociferava in passato, rappresenta comunque un ostacolo per molti club. L’unica società ad aver realmente fatto passi concreti in questa fase è proprio il Galatasaray, che sembra intenzionato a riportare Osimhen a Istanbul a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Osimhen alla Juve, Napoli raggirato: annuncio improvviso

