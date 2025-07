Osimhen al Gatalasaray c’è una prima risposta di De Laurentiis | le ultime

Il calciomercato napoletano si infiamma con le ultime novità su Victor Osimhen. Dopo lo scudetto conquistato, il club partenopeo domina le prime settimane di mercato, tra acquisti e rumors infuocati. In questa fase di fermento, il futuro dell’attaccante nigeriano prende una piega inattesa: il trasferimento al Galatasaray sembra sempre più vicino. Ecco la prima risposta di De Laurentiis, tra smentite e suggestioni, mentre il Napoli si prepara a nuove strategie per il domani.

In casa Napoli, di fatto, ci sono delle novità sul futuro di Victor Osimhen. Dopo lo scudetto vinto, di fatto, il Napoli è anche il re di queste prime settimane di calciomercato. Basta pensare agli arrivi ufficiali di Luca Marianucci (acquistato dall’Empoli per 9 milioni di euro ) e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero dopo il suo mancato accordo con il Manchester City di Pep Guardiola). Il Napoli, però, sta annunciare anche altri due acquisti: Noa Lang e Sam Beukema. Nel frattempo, però, bisogna segnalare altre novità importanti sulla trattativa per il passaggio a titolo definitivo di Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen al Gatalasaray, c’è una prima risposta di De Laurentiis: le ultime

In questa notizia si parla di: osimhen - gatalasaray - prima - risposta

Romano - Osimhen, prima offerta del Galatasaray. La risposta del Napoli e la posizione del giocatore e della Juventus Vai su Facebook

Osimhen – ? Vai su X

Di Marzio: Il Galatasaray offre 60 milioni per Osimhen: la risposta del Napoli; Il Galatasaray pressa Osimhen: “Devi decidere il prima possibile”; CdS – La grana Osimhen si allungherà il giocatore non darà risposte ad eventuali offerte prima del 10 luglio.

Romano - Osimhen, prima offerta del Galatasaray. La risposta del Napoli e la posizione del giocatore e della Juventus - Victor Osimhen continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Lo riporta ilbianconero.com

Caso Osimhen, la mossa last minute del Galatasaray: i dettagli - Il caso ‘Victor Osimhen‘, di fatto, è la notizia che in questo momento tiene banco in maniera davvero dominante nel ... Come scrive informazione.it