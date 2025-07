Osimhen al Galatasaray spunta l’annuncio ma il Napoli frena | la nuova offerta | CMIT

Il futuro di Victor Osimhen rimane avvolto da incertezza: tra l’annuncio clamoroso di un trasferimento al Galatasaray e i freni del Napoli, il mercato dell’attaccante nigeriano tiene tutti con il fiato sospeso. Dopo settimane di trattative e speranze, i tifosi attendono una decisione definitiva che possa porre fine a questa intricata vicenda, lasciando aperta la possibilità che…

La vicenda tra azzurri e club turco legata all’attaccante nigeriano non si è ancora conclusa: intanto spunta un annuncio clamoroso In casa Napoli il nome più chiacchierato sul mercato continua ad essere quello di Victor Osimhen. Il nigeriano è reduce da una stagione in prestito al Galatasaray e sogna di restare ad Istanbul. Dopo un’accelerata che sembrava aver portato alla fumata bianca, c’è stato però un rallentamento. Napoli-Galatasaray: Drogba annuncia Osimhen, ma la situazione è più complessa (LaPresse) – Calciomercato.it L’attaccante ha dato l’ok alla permanenza in Turchia. Nelle scorse ore però c’è stato un rallentamento, dovuto in particolare alle garanzie bancarie che non sono arrivate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it