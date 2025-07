Orzinuovi laboratorio tessile fantasma | operai irregolari e dormitori abusivi

A Orzinuovi, un laboratorio tessile gestito da un imprenditore cinese di 46 anni è stato sequestrato dopo un blitz delle forze dell'ordine, che hanno scoperto operai irregolari e condizioni di vita abusive nei dormitori aziendali. Questa vicenda mette in luce le ombre di un sistema che sfrutta il lavoro nero e mette a rischio la dignità dei lavoratori. È fondamentale approfondire questa problematica per promuovere trasparenza e tutela nel settore tessile.

A Orzinuovi, un laboratorio tessile gestito da un imprenditore cinese di 46 anni è finito sotto sequestro dopo un controllo dei carabinieri della stazione locale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia. All'interno dell'azienda, specializzata nella confezione di abbigliamento per conto.

