Orsini ' no a legge di bilancio fatta di piccole modifiche'

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, chiude l’assemblea di Napoli con una ferma presa di posizione: basta con le piccole modifiche alla legge di bilancio. Ora serve un piano strategico per il futuro del Paese, focalizzato su tre pilastri fondamentali: potenziare le aziende, sostenere i settori maturi e attrarre imprese dall’estero. La strada è chiara: per rilanciare l’Italia, bisogna investire in visione e concretezza. Ecco perché chiediamo…

"Come Confindustria non rincorreremo una legge di bilancio fatta di piccole modifiche alle misure del passato. Serve invece un piano serio per capire cosa fare del Paese nei prossimi anni con tre punti all'ordine del giorno: potenziare le aziende, aiutare i settori maturi e accogliere le imprese dall'estero". Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a chiusura dell' assemblea pubblica degli industriali di Napoli. "Chiediamo - ha aggiunto Orsini - misure semplici per le piccole e medie imprese che sono le misure che servono". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orsini, 'no a legge di bilancio fatta di piccole modifiche'

