Orsini | Coppa America è opportunità di sviluppo importante per Napoli

Orsini ha sottolineato che questa prestigiosa assegnazione rappresenta una straordinaria chance di crescita per l’economia locale, invitando tutti gli attori a unire le forze per massimizzare i benefici. Con questa opportunità, Napoli può affermarsi come protagonista nel panorama internazionale, aprendosi a nuovi investimenti e innovazioni. È il momento di agire con determinazione e visione strategica, perché il futuro della città si costruisce oggi, sfruttando al massimo questa grande occasione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La Coppa America sarà sicuramente un’opportunità di sviluppo importante. Abbiamo visto cosa è successo in Spagna, bisogna saper cogliere l’opportunità e mettere a terra tutte le risorse possibili e immaginabili”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’Assemblea dell’Unione industriali di Napoli, in merito all’assegnazione alla città di Napoli della Coppa America per il 2027. Orsini ha ricordato che “quando fu fatta in Spagna ha trasformato un pezzo di Paese. Io credo che oggi questa opportunità non possiamo perderla anche perché il nostro Paese sa cogliere queste opportunità e Napoli, in questo momento, sul turismo sta funzionando molto bene e sta attraendo persone che arrivano da tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orsini: “Coppa America è opportunità di sviluppo importante per Napoli”

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

#Americas #Cup 2027 - H2biz lancia la #Rete di #imprese per gestire le #opportunità di business legate alla Coppa America che si volgerà a #Napoli. Scopri i vantaggi e come aderire https://h2biz.net/hub/proposte-di-partnership/entra-nella-rete-di-imprese-p Vai su X

La difesa della Coppa America sulle spalle di Nathan Outteridge. Sarà lui lo skipper di Team New Zealand a Napoli, 39 anni, australiano, oro olimpico a Londra 2012, sei volte campione del mondo. Dopo il divorzio da Peter Burling, salito a bordo di Luna Ros Vai su Facebook

