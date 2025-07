Orsini Confindustria | Coppa America è opportunità di sviluppo importante per Napoli

Orsini ha sottolineato come questa prestigiosa vetrina possa fungere da catalizzatore per un settore industriale in forte crescita, offrendo opportunità di sviluppo senza precedenti per Napoli e l’intero Sud Italia. La sfida consiste nel mettere in circolo tutte le energie e le risorse disponibili per trasformare questa occasione in un motore di innovazione e occupazione. È il momento di agire con determinazione e visione strategica.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La Coppa America sarà sicuramente un'opportunità di sviluppo importante. Abbiamo visto cosa è successo in Spagna, bisogna saper cogliere l'opportunità e mettere a terra tutte le risorse possibili e immaginabili". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'Assemblea dell'Unione industriali di Napoli, in merito all'assegnazione alla città di Napoli della Coppa America per il 2027. Orsini ha ricordato che " quando fu fatta in Spagna ha trasformato un pezzo di Paese. Io credo che oggi questa opportunità non possiamo perderla anche perché il nostro Paese sa cogliere queste opportunità e Napoli, in questo momento, sul turismo sta funzionando molto bene e sta attraendo persone che arrivano da tutto il mondo".

