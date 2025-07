Oroscopo del weekend venerdì 11 – domenica 13 luglio 2025

Preparati a vivere un weekend ricco di emozioni e sorprendenti scoperte! L’oroscopo dal venerdì 11 fino a domenica 13 luglio 2025 ti svela come affrontare al meglio questa fase, tra amori intensi, sfide lavorative e momenti di relax. Che tu sia un Ariete o un Toro, scopri cosa riserva il cielo per te e come sfruttare al massimo ogni occasione. Ecco cosa aspettarti!

? Ariete. Amore: Weekend energico, ma attenzione a non essere troppo impulsivi con chi ami. Lavoro: Piccoli contrattempi da gestire con calma. Benessere: Hai bisogno di scaricare tensioni, movimento e aria aperta aiutano.? Toro. Amore: Desiderio di coccole e stabilità. Se sei single, nuove conoscenze più profonde del solito. Lavoro: Ti prendi una pausa, ma la mente è già sui prossimi obiettivi. Benessere: Ottimo momento per curare la casa o la cucina.? Gemelli. Amore: Comunicazione in primo piano: messaggi, inviti e tante chiacchiere. Lavoro: Idee brillanti, ma attenzione a non disperderti. Benessere: Dormi di più e riduci le distrazioni digitali.

