Orlando Bloom e Katy Perry lui posta dolcissime foto di famiglia | lei non ripubblica

Momenti di pura tenerezza che svelano un lato inedito della loro storia, fatto di affetto e condivisione. Orlando Bloom sceglie Instagram per mantenere viva la magia di quei ricordi speciali, anche se Katy Perry preferisce non ripubblicare. Un gesto che parla di un amore che si evolve, mantenendo intatta la dolcezza che li unisce come famiglia. La domanda ora è: cosa ci riserverà il futuro di questa coppia così unica?

Orlando Bloom sceglie la tenerezza (e Instagram) per raccontare una storia d’amore che non è finita del tutto. O meglio, che ha cambiato forma. Dopo l’annuncio della separazione da Katy Perry, l’attore britannico ha pubblicato una serie di foto dal sapore intimo e vacanziero, scattate durante un soggiorno in Italia con la loro figlia Daisy e il primogenito Flynn, nato dal matrimonio con Miranda Kerr. Immagini che profumano di sole, di mare e di affetto autentico, dove Bloom mostra con orgoglio la sua famiglia allargata, anche se ormai “disallineata” sentimentalmente. Katy, però, resta in silenzio: nessuna condivisione, nessun repost, solo quel sorriso (forse malinconico) immortalato a bordo yacht. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Orlando Bloom e Katy Perry, lui posta dolcissime foto di famiglia: lei non ripubblica

