Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza insieme dopo la separazione | lo yacht in Costiera Amalfitana

Una scena da sogno nella splendida cornice della Costiera Amalfitana: Orlando Bloom e Katy Perry, nonostante le recenti voci di separazione, condividono momenti di relax a bordo di uno yacht di lusso, dimostrando che l'amicizia e l'affetto possono superare ogni ostacolo. Con loro i figli Flynn e Daisy Dove, testimoni di una vacanza che sembra voler consolidare un legame speciale. La loro estate italiana nasconde ancora tanti segreti da scoprire...

Orlando Bloom e Katy Perry stanno trascorrendo le vacanze in Italia insieme, nonostante la recente separazione. L’attore e la popstar si trovano in Costiera Amalfitana, a bordo di uno yacht di lusso. Con loro anche Flynn, 14 anni, nato dalla precedente relazione di Bloom con Miranda Kerr, e la piccola Daisy Dove, l’unica figlia avuta dalla coppia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Ehi tu, ma sei quello che manda centinaia di messaggi privati al mio Orlando Bloom. Sono sua, lui è mio. Stai alla larga, ca**o”: Katy Perry furiosa con un fan - Sabato sera 17 maggio, Katy Perry ha interrotto il suo concerto alla T-Mobile Arena per rispondere a un fan e proteggere la sua privacy.

