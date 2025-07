Orio al Serio spunta il video che testimonia la tragedia | ecco cos' è successo

Un video agghiacciante proveniente dall'aeroporto di Orio al Serio ha catturato l'attimo fatale in cui Andrea Russo si è lanciato contro il motore di un aereo, lasciando tutti senza parole. In pochi secondi, la tragedia si consuma sotto gli occhi increduli di chi assisteva alla scena, sollevando immediatamente domande sul comportamento del personale e sulla gestione dell'incidente. Ecco cosa è successo realmente quella tragica giornata.

Un video relativo alla tragedia avvenuta all'aeroporto di Orio al Serio sta suscitando non pochi interrogativi. Nel filmato di pochi secondi si vede Andrea Russo - l'uomo rimasto ucciso dopo essersi gettato contro il motore di un aereo - correre sulla pista dello scalo, dirigendosi verso il vettore di Volotea e trovare la sua fine. Tutto in pochissimi secondi. Molti sono rimasti basiti dall'atteggiamento del personale dell'aerostazione, che insegue il giovane, ma senza mostrare eccessiva urgenza. Questo, almeno, è quanto appare. Il filmato, in cui viene mostrato in tutta la sua crudezza quanto accaduto lo scorso 8 luglio, non lascia adito a dubbi.