Orio al Serio la corsa senza ostacoli in pista dell’uomo che è stato risucchiato dal motore dell’aereo – Il video

In un triste e sconvolgente episodio di Orio al Serio, un uomo tenta di salire sui motori di un aereo in fase di rullaggio, con un gesto disperato e sconsiderato. La scena, ripresa da un video che lascia senza fiato, ci ricorda quanto siano fragili le nostre esistenze e l’importanza di intervenire tempestivamente. Un tragico finale che ci invita a riflettere sulla salute mentale e sulla prevenzione.

Il tentativo maldestro di salire su uno dei due motori, la corsa, tra il personale in pista, che forse non aveva ancora capito che intenzioni avesse. Qualcuno prova a fermarlo, ma lui è troppo veloce. Non riuscendo a entrare nel primo motore, va verso quello accanto. Sono gli ultimi istanti di vita di Andrea Russo, morto suicida  finendo sotto il motore di un aereo  in fase di rullaggio, a Orio al Serio. Le immagini sono riprese da una passeggera brasiliana, a bordo di un altro velivolo, che ha assistito alla scena. I precedenti. L’uomo ha eluso i controlli di sicurezza prima del tragico gesto, perché non si è riusciti a bloccarlo? Sul caso è stata aperta un’inchiesta. 🔗 Leggi su Open.online

