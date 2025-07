Orio al Serio ecco il video dell' irruzione in pista | la sequenza della tragedia

Un video sconvolgente cattura i momenti dell’orribile irruzione in pista a Orio al Serio, che ha portato alla tragica perdita di vita di Andrea Russo. Le immagini, diffuse sui social, svelano le circostanze drammatiche e sorprendenti di questa vicenda, sollevando ancora più domande sulla sicurezza e sulle misure di sorveglianza dello scalo bergamasco. È fondamentale comprendere cosa si nasconda dietro questa tragica storia.

Bergamo – C’è un video che circola in queste in vari canali whatsapp e telegram sulla tragedia di martedì 8 luglio a Orio al Serio. Sulla pista dell’aeroporto bergamasco, Andrea Russo, 35enne di Calcinate, ha perso la vita in circostanze tanto drammatiche quanto singolari: dopo aver fatto irruzione nell’area del decollo degli aerei, attraverso una porta che separa l’interno dello scalo dalla parte esterna, l ’uomo si è lanciato all’interno di un motore acceso di un velivolo in fase di partenza, trovando la morte. La sequenza. Le immagine riprese da qualcuno che si trovava a ridosso del luogo della tragedia, probabilmente vicino a un altro aeroplano, raccontano la corsa disperata del 35enne, gli attimi finali e la disperazione dei testimoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orio al Serio, ecco il video dell'irruzione in pista: la sequenza della tragedia

