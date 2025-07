Ore decisive per i dazi l’Europa attende le decisioni di Trump

L’incertezza sui dazi resta il grande punto interrogativo per l’economia europea. Mentre Bruxelles attende con trepidazione la risposta di Trump, il futuro commerciale dell’Europa si gioca in queste ore cruciali. Le decisioni dell’amministrazione americana potrebbero rivoluzionare il panorama attuale, creando nuove sfide o spalancando opportunità. La posta in gioco è alta: scopriamo cosa potrebbe succedere e come l’Europa si sta preparando a questa sfida decisiva.

La scadenza del 9 luglio, termine della sospensione dei dazi voluti da Trump, è ormai alle spalle. Il negoziato va avanti ma l’incertezza, che continua a fare danni, resta una variabile difficile da gestire. L’Europa aspetta le decisioni del presidente americano, che dovrebbe mandare la sua lettera a Bruxelles nelle prossime ore, e studia come . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ore decisive per i dazi, l’Europa attende le decisioni di Trump

In questa notizia si parla di: dazi - europa - decisioni - trump

Web tax, come l'Europa potrebbe usarla per ripagare 350 miliardi di debito post Covid (e vendicarsi dei dazi di Trump) - La web tax proposta dall'Europa potrebbe rappresentare una strategia innovativa per ripagare il debito di 350 miliardi accumulato durante la pandemia, nonché una forma di risposta ai dazi imposti da Trump.

Trump pressa l'Europa sui dazi, rompe con il Canada e incassa la decisione della Corte suprema che vieta ai giudici federali di bloccare i suoi ordini esecutivi Vai su X

Via libera della Corte suprema a Trump Trump pressa l'Europa sui dazi, rompe con il Canada e incassa la decisione della Corte suprema che vieta ai... Vai su Facebook

Dazi, fonti Ue: «Siamo alle trattative finali con gli Usa». Unione rischia tariffe oltre il 10%; Lotta contro il tempo per evitare i dazi di Trump: ecco cosa chiede l'Ue (e cosa è disposta a cedere); Dazi USA-UE, Trump ottimista: “Accordo entro due giorni”.

Trump annuncia dazi al 35% per il Canada: “E quelli per l’Europa arrivano oggi” - Gli Stati Uniti imporranno dazi del 35% al Canada a partire dal 1° agosto. Come scrive fanpage.it

Dazi, Trump: «Oggi la lettera all'Unione Europea». Patuelli (Abi): «Disinnescarli o rischio recessione» - Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi. Segnala ilmessaggero.it