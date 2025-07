Ordigno danneggia cancello e insegna di pizzeria nel Napoletano

Nella tranquilla notte di Torre del Greco, un ordigno ha devastato il cancello e l'insegna di una pizzeria in via Nazionale, lasciando dietro sé un segno di violenza e preoccupazione. I carabinieri sono già sul caso, cercando di fare luce su questa intimidazione che si aggiunge a un precedente inquietante. La comunità si chiede: cosa si nasconde dietro questi atti di vandalismo?

Tempo di lettura: < 1 minuto Esplode un ordigno: danneggiate le strutture esterne di una pizzeria. È accaduto la scorsa notte a Torre del Greco, in via Nazionale: sul caso indagano ora i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti sul posto. È il secondo caso di un'esplosione ai danni di un'attività commerciale della città vesuviana dopo quella avvenuta nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, stavolta ai danni di un locale posto lungo via Litoranea. Stando a quanto finora emerso, l'ordigno – si propende per una sorta di grosso "petardo" – ha danneggiato il cancello e l'insegna dell'attività commerciale.

