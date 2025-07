Operazione Alto Impatto | controlli a tappeto nel salernitano

Una notte all'insegna dell'azione e della prevenzione: la Questura di Salerno ha lanciato un’operazione ad alto impatto nel territorio salernitano, con controlli a tappeto per garantire sicurezza e legalità. Un intervento strategico, frutto di una pianificazione accurata, volto a contrastare la criminalità diffusa e a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini. La lotta al crimine si fa più forte, più vicina a voi.

Tempo di lettura: 2 minuti La Questura di Salerno nella serata del 9 luglio, ha condotto una vasta operazione ad alto impatto nel Comune e nell'area provinciale di Salerno, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare il fenomeno della criminalità diffusa. L'intervento, caratterizzato da servizi straordinari di controllo del territorio, è stato pianificato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito. L'operazione, ritenuta di particolare rilevanza per la sicurezza delle zone interessate, ha visto la sinergica collaborazione della Polizia di Stato – con l'impiego di equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.