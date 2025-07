Operai dormivano in fabbrica e lavoravano senza contratto maxi multa da 76mila euro a Orzinuovi

In un'operazione sorprendente ad Orzinuovi, sono stati scoperti lavoratori senza contratto e permesso, portando alla sospensione di un’azienda tessile. La maxi multa di 76.000 euro e le denunce mettono in evidenza l’importanza di rispettare le norme sul lavoro e di tutelare i diritti dei lavoratori, dimostrando che le autorità non tollerano alcuna forma di illegalità nel mondo del lavoro.

A Orzinuovi sospesa un'azienda tessile: scoperti 6 lavoratori senza contratto e 2 senza permesso. Sanzioni per 76.000 euro e denuncia al titolare.

Orzinuovi, controlli in un'azienda tessile: scoperti lavoratori in nero senza permesso di soggiorno e locali adibiti a dormitorio.

A Orzinuovi sospesa un'azienda tessile: scoperti 6 lavoratori senza contratto e 2 senza permesso.

