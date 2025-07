Open Day Guardando al futuro al via le iscrizioni all’Univpm

scoprire un mondo di opportunità e costruire il proprio futuro. Dal 20 al 24 novembre, vivere un’esperienza immersiva tra corsi, laboratori e incontri con docenti e studenti. Non perdere l’occasione di scegliere il percorso che fa per te: l’Università Politecnica delle Marche ti aspetta per iniziare insieme questa emozionante avventura.

ANCONA - Cinque giornate per scoprire 75 corsi e visitare le aule e i laboratori di Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze nelle città di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli, Fermo e San Benedetto. L’Università Politecnica delle Marche apre le porte alle aspiranti matricole per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

