ONU | ricostruzione Ucraina si scontra con escalation del conflitto

L'odierna sfida tra ricostruzione ucraina e escalation del conflitto evidenzia quanto sia essenziale trasformare la solidarietà internazionale in azioni concrete. Solo così, il ritorno alla pace potrà procedere di pari passo con il ricostruire un futuro stabile e sostenibile per l'Ucraina. È il momento di agire insieme, con decisione e determinazione, affinché il sostegno globale non rimanga solo parole, ma diventi un reale motore di cambiamento.

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - In un incontro significativo a Montecitorio, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dialogato con il deputato ucraino Serhii Alieksieiev.

Onu, ricostruzione Ucraina si scontra con escalation conflitto - "Mentre i missili continuano a cadere sulle città ucraine, la 'Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina' in corso a Roma vuole essere un atto di fede per il futuro". Si legge su msn.com

