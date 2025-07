Onu circa 800 persone uccise a Gaza a distribuzione aiuti

Dal 27 maggio, circa 800 persone hanno perso la vita a Gaza nel tentativo di ricevere aiuti umanitari, secondo i dati dell'ONU. Un bilancio drammatico che evidenzia la grave crisi umanitaria e le conseguenze di un conflitto che colpisce indiscriminatamente chi cerca solo soccorso. Questi numeri sconvolgenti ci spingono a riflettere sull'urgenza di un intervento internazionale efficace e immediato.

Sono circa 800 le persone uccise nella Striscia di Gaza dal 27 maggio nel tentativo di ottenere aiuti umanitari. Lo rileva l' Onu. "Fino allo scorso 7 luglio, abbiamo registrato 798 uccisioni, di cui 615 nelle vicinanze dei siti gestiti dalla "Gaza Humanitarian Foundation", e 183, presumibilmente sulle rotte dei convogli umanitari. Si tratta di quasi 800 persone uccise mentre cercavano di accedere agli aiuti", ha affermato la portavoce dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani durante un briefing. "Questo √® inaccettabile", ha aggiunto. Shamdasani ha ribadito i principi del diritto internazionale umanitario, in particolare i principi di distinzione, proporzionalit√† e necessit√†, nella condotta delle ostilit√†. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Onu, circa 800 persone uccise a Gaza a distribuzione aiuti

