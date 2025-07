Onorevole Consumatore Award 2025 premiata Letizia Giorgianni FdI | è una spinta a proseguire il mio impegno

Oggi, nella suggestiva Sala Regina della Camera, si è svolta la cerimonia di consegna dell’Onorevole Consumatore Award 2025, un riconoscimento che premia l’impegno costante nella tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. Tra i premiati, la deputata di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni, che riceve il prestigioso riconoscimento per il suo impegno dedicato a difendere gli interessi di tutti. Questo premio rappresenta una spinta a proseguire con determinazione nel suo importante lavoro, sottolineando l’importanza di un’azione politica impegnata e responsabile

Si è svolta oggi, nella Sala Regina della Camera, la cerimonia di consegna del premio “Onorevole Consumatore Award 2025”, conferito alla deputata Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni “per il suo impegno costante nella tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori”. “Il riconoscimento, promosso da Consumerismo e dalle principali associazioni dei consumatori – si legge nella nota di FdI – è stato assegnato ai parlamentari che si sono distinti per iniziative concrete a difesa dei consumatori. Giorgianni ha contribuito a proporre e fare approvare importanti provvedimenti, come l’istituzione del Fondo per l’esdebitazione degli incapienti e dell’Utility Manager, figura finalizzata a garantire maggiore trasparenza nella sottoscrizione dei contratti di fornitura energetica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it