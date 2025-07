Onde spettinate e make-up invisibile | Vittoria Ceretti da Balenciaga

Vittoria Ceretti incarna l’eleganza disinvolta di questa stagione, sfoggiando onde spettinate e make-up invisibile che esaltano la sua naturale bellezza. Durante la Paris Fashion Week, la top model italiana ha deciso di partecipare come spettatrice, celebrando così l’arte di Demna Gvasalia e lo stile senza tempo di Balenciaga. I suoi capelli naturali e il trucco minimale sono il perfetto esempio di tendenza e raffinatezza.

Per rendere omaggio a Demna Gvasalia e alla sua ultima sfilata per Balenciaga, anche la top model italiana Vittoria Ceretti ha deciso di scendere dalla passerella e partecipare, da spettatrice, alla Paris Fashion Week. E per l’occasione ha sfoggiato un look mozzafiato: onde spettinate e naturali, di gran tendenza in questa estate rovente, e make-up praticamente invisibile. I capelli di Vittoria Ceretti da Balenciaga. La super modella, reduce dalla “vacanza” a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos, ha preso posto nel front row della sfilata Haute Couture autunno inverno 20252026 della maison per applaudire Gvasalia, di cui ha più volte nel corso degli ultimi dieci anni indossato creazioni, sulla passerella e fuori. 🔗 Leggi su Amica.it