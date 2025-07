Ondate di calore | ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio Alto

In un’estate infuocata, la Regione Puglia si prende cura dei suoi lavoratori più vulnerabili. Il presidente Michele Emiliano ha firmato un’ordinanza che prolunga fino al 15 settembre le misure di tutela per i rider e altre categorie esposte alle alte temperature. Una decisione importante per garantire sicurezza e salute durante le ondate di calore, proteggendo chi lavora all’aperto sotto il sole cocente.

Lavoro all’esterno con alte temperature climatiche: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato oggi un’ordinanza con la quale si prolungano gli effetti di quella del 18 giugno scorso fino al prossimo 15 settembre e ha aggiunto alle categorie a rischio anche quella di coloro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

