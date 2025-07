Onda Orange punta sui giovani e lancia un messaggio di unità al polo progressista

Onda Orange si presenta come un nuovo punto di riferimento per i giovani e il polo progressista, invitando a condividere idee e creare un futuro urbano più inclusivo. Massimo Canale inaugura questa piattaforma innovativa, sottolineando che non è semplicemente un’altra segreteria politica, ma uno spazio di confronto e speranza. Un progetto ambizioso, capace di rivoluzionare il modo di pensare e vivere la città di Reggio.

"Questa non è la mia segreteria politica o il mio comitato promotore, ma un luogo dove le persone possono incontrarsi per immaginare insieme una nuova visione di città". Massimo Canale fa debuttare il movimento Onda Orange e mette subito in chiaro che si tratta di un progetto inedito per Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Reggio Calabria sta arrivando l'energia dell'Onda Orange

