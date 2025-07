Omicidio Villa Pamphili trovato il Dna di Kaufmann sul sacco che copriva il corpo di Anastasia Trofimova

Un nuovo inquietante dettaglio emerge dall’indagine sul duplice omicidio di Villa Pamphili: il DNA di Francis Kaufmann è stato rinvenuto sul sacco che copriva il corpo di Anastasia Trofimova. Questa scoperta potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire nuovi scenari nelle indagini, portando gli investigatori a riconsiderare le piste finora seguite e a fare luce sulla tragica vicenda.

C’è una traccia di Dna di Francis Kaufmann sui reperti analizzati dalla Polizia scientifica nell’indagine sul duplice omicidio di villa Pamphili a Roma, dove il 7 giugno sono stati trovati i cadaveri della 28enne russa Anastasia Trofimova e di sua figlia Andromeda di 11 mesi. A quanto riporta il Messaggero, sulla superficie del sacco nero sotto il quale è stato trovato il corpo di Trofimova, le analisi hanno individuato un profilo genetico riconducibile per metà a quello di Kaufmann, alias Rexal Ford, 46 enne cittadino statunitense padre della bimba e compagno della 28enne russa, arrestato il 13 giugno in Grecia con l’accusa di duplice omicidio (finora si è dichiarato innocente). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Villa Pamphili, “trovato il Dna di Kaufmann sul sacco che copriva il corpo di Anastasia Trofimova”

