Omicidio di Villa Pamphili ecco l' arrivo di Kaufmann dalla Grecia

L’arrivo di Francis Kaufmann da Grecia a Roma scuote l’opinione pubblica: accusato del tragico duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, ora affronta la giustizia italiana. La sua estradizione segna un passo cruciale in un caso che ha sconvolto la comunità, portando alla luce un dramma familiare che chiede risposte e verità. La vicenda si avvia a una conclusione, ma le domande restano aperte.

Estradato dalla Grecia a Roma, Francis Kaufmann è accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Ora dovrà rispondere davanti alla giustizia italiana per la morte della figlia e della compagna.

