Omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo tre colpi alla testa e mistero sul killer | il punto sulle indagini

Il tragico omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo scuote la comunità: un anziano di 84 anni viene freddato con tre colpi alla testa in un episodio che sembra un'efferata esecuzione. Le indagini, condotte con il supporto di telecamere e testimonianze, cercano di fare luce su un mistero ancora fitto di ombre. La verità potrebbe emergere presto, ma nel frattempo il caso resta avvolto nel velo dell’enigma.

L'assassinio di Salvatore Italiano è stata un'esecuzione. L'84enne è stato colpito da tre colpi di pistola alla testa. Indagini: telecamere e testimoni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo, tre colpi alla testa e mistero sul killer: il punto sulle indagini

Milazzo: il corpo ritrovato è di Salvatore Italiano, 84 anni. Si indaga per omicidio Si è trattato di un’esecuzione. Dai primi accertamenti l’anziano è stato ucciso con tre colpi alla testa @TgrRai Vai su X

Milazzo: il corpo ritrovato è di Salvatore Italiano, 84 anni. Si indaga per omicidio - Il corpo è stato rivenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15,30 in via Capuana nella zona di ... Da rainews.it

Le indagini sul corpo abbandonato in un sacco a Milazzo. Vittima 84enne ucciso con tre colpi di pistola - Il corpo di Salvatore Italiano è stato ritrovato in un campo alla periferia di Milazzo. meridionews.it scrive