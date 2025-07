Omicidio di Garlasco trovato DNA maschile nella bocca di Chiara Poggi | non è di Stasi né di Sempio

A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una scoperta genetica rivoluziona le indagini: una traccia di DNA maschile sconosciuto emerge dal tampone orale sulla vittima, sollevando nuovi interrogativi e potenzialmente riscrivendo la storia di Garlasco. Questa scoperta potrebbe cambiare le carte in tavola e riaccendere speranze di giustizia. Il mistero si infittisce, e il caso è ancora aperto.

A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una nuova pista genetica potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Durante l’incidente probatorio richiesto dal GIP di Pavia, è stata rilevata una traccia di DNA maschile sconosciuto su un tampone orale eseguito sulla vittima nel corso dell’autopsia del 2007. La scoperta, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe aprire nuovi scenari e sollevare ancora dubbi sulla condanna definitiva di Alberto Stasi, l’unico condannato per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. La scoperta del DNA maschile ignoto. Il DNA è stato isolato da Denise Albani, genetista e perito nominato dal giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio di Garlasco, trovato DNA maschile nella bocca di Chiara Poggi: non è di Stasi né di Sempio

