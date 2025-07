Omicidio Chiara Poggi Garlasco | nuovo dna maschile sul tampone orale della ragazza

Una scoperta sconvolgente riapre il caso di Chiara Poggi: il nuovo DNA maschile trovato nel tampone orale della giovane, prelevato 18 anni fa, solleva interrogativi inquietanti sulla verità dietro l'omicidio. Questa novità potrebbe cambiare le carte in tavola, aprendo la porta a nuove piste e a una possibile rivisitazione delle responsabilità. L'articolo ...

La novità di oggi, 11 luglio 2025: dal tampone orale di Chiara Poggi, prelevato 18 anni fa e analizzato soltanto ora nel corso dell'incidente probatorio, sarebbe stata individuata una minima quantità di dna maschile appartenente ad un uomo non ancora identificato e, dunque, non riconducibile né ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio della ragazza, né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della procura di Pavia