Omicidi Villa Pamphilj Kaufmann estradato dalla Grecia | è arrivato a Roma

A un mese esatto dalla sua fuga in Grecia, Francis Kaufmann è stato estradato e oggi è stato riportato a Roma, la città in cui, secondo il lavoro della Procura, ha ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda. Delitti avvenuti nei primi giorni di giugno, nel parco di Villa Pamphilj, dove i tre vivevano utilizzando giacigli di fortuna per trascorrere la notte e lavandosi nelle fontane nella zona di via Gregorio VII. L'indagato a bordo di un velivolo dell’Aeronautica è partito in mattinata dalla Grecia. Sull'aereo è stato accompagnato dal personale del Servizio di cooperazione internazionale (Scip) e del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia e della squadra mobile di Roma. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it